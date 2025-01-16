В Подмосковье задержали двоих мужчин, похитивших деньги из частного дома

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому округу задержали двоих участников группы, которую подозревают в совершении кражи 300 тыс. рублей из частного дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в состав группы входили четыре человека. Они незаконно проникли в частный дом в селе Успенка и нашли там сейф с деньгами. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

«При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили и при поддержке Росгвардии по местам проживания в Ленинском г. о. задержали двоих мужчин в возрасте 37 лет, подозреваемых в совершении преступления», — отметила Петрова.

По ее словам, в их квартирах нашли телефоны, банковские карты, наручные часы и рации. Теперь им грозит заключение под стражу, остальных соучастников преступления ищут.

Ранее в Белгороде задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у подмосковного пенсионера более 15 млн рублей.