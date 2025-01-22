В Подмосковье задержали грабителя, похитившего деньги и украшения на 1 млн рублей из частного дома

Полицейские в Красногорске задержали грабителя, обокравшего частный дом

Официально

Фото: [REGIONS/Александр Смолин]

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в краже ювелирных украшений и денег из коттеджа в микрорайоне Опалиха. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что сумма материального ущерба составила 1 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Подозреваемого задержали по месту временного проживания в Люберцах, в ходе обыска его квартиры была обнаружена часть похищенного имущества. Ему грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что грабитель обокрал жителя Подмосковья, собиравшегося купить автомобиль.

Актуально
Подмосковье
ГУ МВД России по Московской области