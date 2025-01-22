В Подмосковье задержали грабителя, похитившего деньги и украшения на 1 млн рублей из частного дома

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в краже ювелирных украшений и денег из коттеджа в микрорайоне Опалиха. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.