В Подмосковье задержали грабителя, похитившего деньги и украшения на 1 млн рублей из частного дома
Полицейские в Красногорске задержали грабителя, обокравшего частный дом
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в краже ювелирных украшений и денег из коттеджа в микрорайоне Опалиха. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что сумма материального ущерба составила 1 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Подозреваемого задержали по месту временного проживания в Люберцах, в ходе обыска его квартиры была обнаружена часть похищенного имущества. Ему грозит заключение под стражу.
Ранее сообщалось, что грабитель обокрал жителя Подмосковья, собиравшегося купить автомобиль.