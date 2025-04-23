Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников в преддверии экзаменов

В преддверии ЕГЭ и ОГЭ мошенники придумали новую схему обмана граждан, в рамках которой они предлагают купить «реальные» ответы или варианты заданий. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого злоумышленники создают поддельные сайты или каналы в популярных мессенджерах. Это позволяет им собрать личные данные пользователей, так как они запрашивают электронную почту, номер телефона, код из СМС для авторизации.

«Аферисты действуют якобы от лица сотрудников Федерального института педагогических измерений или Рособрнадзора. Они предлагают доступ к „закрытым серверам“ с экзаменационными материалами или даже сдать экзамен вместо ученика за деньги», — предупредили в сообщении.

Вместо реальных ответов и материалов пользователи получат поддельные или архивные варианты. В ведомстве призвали граждан не верить таким предложениям. Узнать подробнее о кибербезопасности поможет памятка «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.