В Подмосковье задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 2 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев задержали студента одного из училищ, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 79-летней местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионерки позвонили неизвестные под видом сотрудников правоохранительных органов и Центробанка. Они убедили ее, что аферисты пытаются похитить ее деньги со счета и призвали передать обналиченные сбережения курьеру «из инкассаторской службы», который положит их в банковскую ячейку. Женщина сняла 2 млн рублей и передала их молодому человеку возле торгового центра в Мытищах.

«На следующий день ранее звонившие убедили гражданку поступить аналогичным образом с оставшимися сбережениями. В этот раз потерпевшая передала 250 тыс. рублей подъехавшему к ее дому таксисту», — добавила Петрова.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Полицейские установили личность курьера, забравшего 2 млн рублей. Им оказался 19-летний житель Щелково, теперь ему грозит наказание в виде запрета определенных действий. Остальных участников преступления ищут.

Ранее в Москве задержали членов банды, грабивших людей по всей России.