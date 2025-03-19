В Подмосковье задержали москвичей, похитивших велосипеды и самокат

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Мытищинское» задержали двоих ранее судимых жителей Москвы, которых подозревают в краже велосипедов и самоката. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Мира они похитили два велосипеда, после чего украли самокат из тамбурного помещения в соседнем доме. Общий ущерб оценили примерно в 70 тыс. рублей.

Задержанные уточнили, что часть похищенного имущества они сдали в скупку, вырученные деньги потратили на личные нужды. Один из велосипедов удалось передать владельцу.

По данному факту возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ, нарушителям выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье задержали мужчин, совершавших кражи из частных домов.