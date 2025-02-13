В Подмосковье задержали мужчин, похитивших сейф с 12 млн рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Ленинскому округу задержали четырех участников группы, которых подозревают в краже в особо крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что они проникли в складское помещение, расположенное на территории продуктовой базы в Ленинском округе, и похитили деньги из кассы и сейф с наличностью из офисного помещения внутри. Общий ущерб составил порядка 12 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Подозреваемых в совершении преступления задержали по местам их проживания, ими оказались четверо жителей Москвы, Московской и Волгоградской областей в возрасте от 37 до 45 лет. Им грозит заключение под стражу.

Ранее полиция Шаховской задержала курьера мошенников, похитивших у пенсионера 4 млн рублей.