В Подмосковье задержали мужчин, вымогавших у бывшего партнера по бизнесу 1 млн рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Мытищинское» задержали участников группы, которых подозревают в вымогательстве 1 млн рублей у бывшего партнера по бизнесу — 55-летнего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что они требовали вернуть им вымышленный долг и угрожали «физической расправой и предметом, конструктивно схожим с пистолетом», а также следили за знакомым. После этого потерпевший обратился в полицию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в момент передачи заявителем требуемой суммы полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих мужчин. Ими оказались ранее судимые за алогичные преступления жители Московской, Брянской областей и Воронежа», — сообщила Петрова.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ, им грозит заключение под стражу. Сотрудники полиции также устанавливают других участников данного преступления.

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