В Подмосковье задержали мужчину, который под видом проведения строительных работ похитил 600 тыс. рублей

Сотрудники полиции задержали мужчину, который под видом проведения строительных работ похитил у жительницы Пушкино 600 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Женщина в возрасте 57 лет нашла на сайте бесплатных объявлений исполнителя для возведения пристройки к дому. Мужчина убедил заказчицу в том, что ему требуется купить материалы, и получил от нее предоплату и дополнительные средства. После этого он перестал выходить на связь.

Злоумышленника задержали. Им оказался уроженец Владимирской области в возрасте 25 лет. На мужчину завели уголовное дело. Он во всем сознался. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

