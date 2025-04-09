В Подмосковье задержали мужчину, который угнал иномарку и разобрал ее на запчасти для продажи

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому округу задержали 33-летнего жителя Орехово-Зуевского округа по подозрению в краже иностранного автомобиля, ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он проник в авто, которое было припарковано возле одного из домов в Пересвете, с помощью специального устройства и отогнал иномарку в гараж-отстойник во Владимирской области. Там задержанный разобрал его на запчасти и продал их в Москве, сумма ущерба составила 3 млн рублей. Мужчина также попытался сжечь госномера, однако они не сгорели.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и по месту проживания задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. В ходе обыска в гараже-отстойнике полицейские обнаружили и изъяли сумку с документами, знак аварийной остановки, разрезанные государственные регистрационные знаки различных автомобилей, а в печке обгоревшие госномера», — отметила Петрова.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

Ранее в Долгопрудном задержали мужчину, угнавшего автомобиль у курьера.