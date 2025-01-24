В Подмосковье задержали мужчину, который выращивал наркотики в частном доме

Сотрудники Виноградовского Отдела полиции УМВД России по городскому округу Воскресенск задержали 35-летнего жителя Балашихи, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что в ходе отработки полученной оперативной информации в его частном доме в слободке Алешино нашли наркотики и оборудование, необходимое для выращивания запрещенных веществ. Злоумышленник признался, что выращивал их для личного пользования на протяжении полутора лет.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что двоих мигрантов задержали за незаконный оборот наркотиков в Истре.