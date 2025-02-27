В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося украсть телефоны со склада

Сотрудники полиции УМВД России «Пушкинское» задержали 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в попытке кражи мобильных телефонов со склада, расположенного на улице Пушкинское поле. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он проник в помещение с помощью магнитного ключа и начал складывать телефоны со стеллажа в свои карманы. Служба охраны заметила это по камерам видеонаблюдения и вызвала полицию, которая в ходе личного досмотра изъяла у злоумышленника 13 мобильных устройств на общую сумму около 2 млн рублей.

Задержанный признался, что ключ ему передал знакомый, который ранее работал на этом предприятии. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ, ему грозит заключение под стражу.

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