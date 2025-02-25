В Подмосковье задержали мужчину, укравшего 1,3 млн руб. из производственного цеха

Сотрудники полиции Подмосковья задержали мужчину, который украл из шкафа производственного цеха в Ногинске 1,3 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Похитителем оказался житель Балашихи в возрасте 37 лет, который работал на предприятии маляром. Похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить на личные нужды.

На мужчину завели уголовное дело. По решению городского суда Ногинска он был заключен под стражу.

Ранее в ведомстве рассказали о задержании четырех участников группы, которые похитили сейф с 12 млн руб. из складского помещения на территории продуктовой базы в Ленинском округе.