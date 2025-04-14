В Подмосковье задержали мужчину, укравшего деньги из кассы магазина

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городскому округу Ступино задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в краже денег из кассы магазина по продаже табачной продукции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что он воспользовался моментом, когда продавец консультировал другого покупателя. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого в совершении преступления, его задержали по месту жительства. При обыске его квартиры они нашли похищенные деньги.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ, ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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