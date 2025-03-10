В Подмосковье задержали пьяного мужчину, который угнал автомобиль такси

В Подмосковье задержали мужчину, который угнал автомобиль такси, а затем попал в ДТП. Инцидент произошел в Мытищах, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Днем 10 марта между водителем такси и пассажиром — мужчиной в состоянии опьянения — произошел конфликт. Водитель решил высадить дебошира и остановил машину. Когда он вышел из салона, чтобы высадить пассажира, тот сел за руль авто и начал движение. Проехав несколько метров, он врезался в дорожное ограждение и четыре припаркованных автомобиля.

В результате инцидента никто не пострадал. Угонщика задержали. Им оказался уроженец Саратовской области 1996 года рождения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Щелково был задержан приезжий, который угнал автомобиль Mercedes-Maybach стоимостью 21 млн руб.