В Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионерку

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Власиха» задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 73-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионерки позвонил неизвестный под видом сотрудника телекоммуникационной компании и призвал продиктовать ее паспортные данные для продления договора услуг связи. Еще через два дня ей позвонили из «Росфинмониторинга» и «ФСБ» и заявили ей, что мошенники получили ее личные данные и пытаются перевести деньги на спонсирование ВСУ.

Чтобы этого не допустить, ей нужно было снять все сбережения и передать их доверенному лицу. Она забрала деньги в банке, однако, после засомневалась и позвонила сыну, который вызвал полицию.

Передачу денег курьеру осуществили под контролем оперативных сотрудников, мужчину задержали. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 159 УК РФ, пособник мошенников грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее полиция Шаховской задержала курьера мошенников, похитивших у пенсионера 4 млн рублей.