В Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 4 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержали 19-летнего жителя Республики Алтай, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, похитивших у 77-летней пенсионерки из Химок 4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пострадавшей позвонила неизвестная под видом сотрудницы правоохранительных органов и сообщила, что с ее вклада попытались перевести деньги. После этого с пенсионеркой разговаривал якобы сотрудник ФСБ, который предложил обналичить деньги и передать их курьеру для сохранения. Женщина передала 4 млн рублей и получила взамен расписку.

Через некоторое время ей снова позвонили и спросили о наличии ювелирных изделий и других денег. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули. Полицейские установили личность курьера по камерам видеонаблюдения и задержали его в частном доме в Раменском, где он временно проживал у родственницы. Он признался, что нашел работу в одном из мессенджеров.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ, ему грозит домашний арест. Остальных соучастников преступления ищут.

Ранее сообщалось, что грабитель обокрал жителя Подмосковья, собиравшегося купить автомобиль.