В Подмосковье задержали троих вандалов, повредивших телефонную будку

Сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому округу задержали троих местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет, которых подозревают в вандализме. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что полицейские обнаружили в интернете видеозапись, на которой двое молодых людей повреждают телефонную будку и установленный внутри таксофон на улице Профессиональной. Личности вандалов удалось установить, их задержали на одной из улиц города.

«При беседе задержанные сообщили, что во время прогулки один из них прыгнул на капот иномарки, припаркованной возле дома на ул. Семенюка. Кроме того, они сорвали рупор системы наружного оповещения, установленный на фонарном столбе. Двое ломали, третий снимал происходящее на мобильный телефон», — отметила Татьяна Петрова.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 214 и ч.1 ст. 167 УК РФ, двоих из них также привлекли к административному аресту на 13 суток по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. Полицейские также составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении матери одного из злоумышленников.

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