В Подмосковье зафиксировали рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства

По итогам 2025 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье выросло на 21 тыс. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Число МСП в Московской области приближается к полумиллиону: по итогам 2025 года в регионе зарегистрировано 478,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, 346,6 тыс. человек занимаются развитием бизнеса в статусе индивидуального предпринимателя, остальные — юридических лиц. Напомним, что узнать о мерах поддержки малого бизнеса можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.