В Подмосковье зафиксировали рост сектора металлообработки

В январе 2025 года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Подмосковье выросло более чем на 27% в сравнении с показателем прошлого года, данный сектор показал в регионе наибольший рост среди других отраслей обрабатывающей промышленности. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Металлообработка Московской области продолжает расти опережающими темпами. В прошлом году этот сектор стал самым быстрорастущим в регионе. В этом году он также сохраняет лидерство по темпам роста», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, рост этого сектора окажет положительное влияние на общие макроэкономические показатели Подмосковья. Зампред добавила, что в начале этого года более чем на 20% также зафиксировали в секторе ремонта и монтажа машин и оборудования, металлургическом производстве и производстве прочих готовых изделий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.