В Подмосковье зафиксировали рост спроса на белокочанную капусту

В Подмосковье зафиксировали увеличение спроса на белокочанную капусту. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в январе рост составил свыше 1,1% по сравнению с декабрем.

Всего по итогам первого месяца текущего года в регионе было продано более 3,6 тыс. тонн указанного овоща.

В целом в прошлом году в Подмосковье аграрии собрали свыше 56 тыс. тонн капусты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие современные технологии используют аграрии региона в своей работе.