В Подмосковье зафиксировали снижение аварийности на дорогах

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили о снижении аварийности на 7% по сравнению с прошлым годом. За период с января по ноябрь было зафиксировано около 3,3 тыс. дорожных аварий с ранеными и погибшими.

Жертвами ДТП стали 650 человек. Травмы получили порядка 3,6 тыс. граждан — это на 11% меньше, чем годом ранее.

Самый частый вид ДТП в регионе в этом году — столкновение. Таких аварий произошло более 1,4 тыс. Их жертвами стали 236 человек, пострадали около 1,7 тыс.

Наездов на пешеходов произошло 992, что на 7% меньше, чем в прошлом году. В таких ДТП погиб 221 человек, 820 получили травмы.

В целях повышения безопасности на дорогах в области в 2025 году оборудовали проекционную подсветку на пяти сотнях переходов, построили около 60 км тротуаров, установили 100 неровностей.

