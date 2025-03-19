В Подмосковье зафиксировали снижение числа жалоб на питание в школах

В Подмосковье количество жалоб на школьное питание снизилось в целом на 25%, этому способствует контроль искусственного интеллекта. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

ИИ-контроль ввели в работу в 2023 году, он следит за качеством завтраков, обедов и ужинов почти в 1,5 тыс. школах через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». С помощью нейросети можно распознать 113 видов блюд и проверять их на соответствие утвержденному меню от Роспотребнадзора. В случае несоответствия сигнал направляется специалистам Министерства образования Московской области.

Узнать подробнее об этой и других практиках внедрения технологий ИИ в регионе можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.