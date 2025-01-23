В Подмосковье заготовили более 70 тонн крови и ее компонентов за год

«Донорское движение продолжает развиваться в Подмосковье. Так, в прошлом году кровь и ее компоненты сдали почти 60 тыс. человек, что на 2,6 тыс. больше, чем в 2023», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.