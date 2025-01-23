В Подмосковье заготовили более 70 тонн крови и ее компонентов за год
Почти 80 тонн крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2024 году
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2024 году в Подмосковье заготовили более 78,1 тонны крови и ее компонентов, это на 1,4 тонны больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Донорское движение продолжает развиваться в Подмосковье. Так, в прошлом году кровь и ее компоненты сдали почти 60 тыс. человек, что на 2,6 тыс. больше, чем в 2023», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, около 18,7 тыс. человек стали донорами впервые, 689 — стали Почетными донорами России. Напомним, что сдать кровь можно в учреждениях службы крови и во время выездных донорских акций. Узнать другие подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.