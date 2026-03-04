В Подмосковье заявки на бесплатное переобучение подали более 500 человек

В Подмосковье от жителей поступило более 500 заявок на прохождение бесплатного обучения в рамках нацпроекта «Кадры». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Для учащихся доступно свыше 30 образовательных программ, в том числе в сфере IT и искусственного интеллекта.

Подать заявку можно на сайте «Работа России». После этого нужно будет пройти профориентацию в Кадровом центре Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале обучения в рамках нового модуля программы «Герои Подмосковья».