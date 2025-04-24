В Подмосковье закупили более 6 тыс. путевок в санатории для детей-инвалидов
Для детей-инвалидов Подмосковья закупили 6 тыс. путевок в санатории
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье в текущем году для детей с инвалидностью закупили свыше 6 тыс. путевок в санатории. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Больше всего путевок закупили в учреждения на Черном море. В числе самых популярных учреждений санаторий «Русь» в Ессентуках и санаторий «Славутич» в Алуште. Первый в 2025 году заезд начнется в мае.
В целом в регионе на данную меру поддержки было предусмотрено свыше 380 млн руб.
Помимо бесплатных путевок дети-инвалиды и их сопровождающие могут рассчитывать на бесплатный проезд на междугородном транспорте до места отдыха и обратно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл санаторий СК России в Наро-Фоминске.