В Подмосковье закупили более 6 тыс. путевок в санатории для детей-инвалидов

В Подмосковье в текущем году для детей с инвалидностью закупили свыше 6 тыс. путевок в санатории. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Больше всего путевок закупили в учреждения на Черном море. В числе самых популярных учреждений санаторий «Русь» в Ессентуках и санаторий «Славутич» в Алуште. Первый в 2025 году заезд начнется в мае.

В целом в регионе на данную меру поддержки было предусмотрено свыше 380 млн руб.

Помимо бесплатных путевок дети-инвалиды и их сопровождающие могут рассчитывать на бесплатный проезд на междугородном транспорте до места отдыха и обратно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл санаторий СК России в Наро-Фоминске.