В Подмосковье зампрокурора поддержал обвинение по делу о незаконном обороте наркотиков

Первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев поддержал обвинение по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в отношении мужчины – обвинительный приговор вынес Орехово-Зуевский городской суд. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, подсудимый вместе с соучастниками планировали сбыть крупную партию наркотического средства на территории региона. Мужчина прибыл на территорию Москвы, извлек из мусорного бака на остановке общественного транспорта расфасованные свертки с запрещенным средством с целью дальнейшего сбыта.

Автомобиль, в котором он ехал в качестве пассажира, остановили сотрудники правоохранительных органов на автодороге М7 «Волга» в Орехово–Зуевском округе. Из незаконного оборота изъяли 70 свертков с наркотическим средством. Ему назначили восемь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

