В Подмосковье зампрокурора поддержал обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков

Заместитель прокурора Московской области Олег Черсков поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, Красногорский городской суд вынес приговор в отношении 16-летнего жителя Нижегородской области – его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п.п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, его соучастник через сервис обмена сообщениями отправил подсудимому координаты местонахождения запрещенных веществ. После этого злоумышленник в лесу вблизи поселка Сабурово под Красногорском извлек из тайника-закладки пакет, в котором находился 21 сверток с наркотиками.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность 27 августа 2026 года. Суд приговорил виновного к году и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.