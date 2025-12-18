В Подмосковье зампрокурора поддержал обвинение по делу о покушении на сбыт наркотиков

Заместитель прокурора Московской области Олег Черсков поддержал обвинение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, Железнодорожный городской суд вынес его в отношении двоих мужчин по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 19 марта 2025 года подсудимые приехали на улицу Пролетарская в микрорайон Железнодорожный и забрали пакет с запрещенным веществом около дома под деревом. Его они планировали сбыть в Ивановской области, однако их задержали.

Суд приговорил виновных к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.