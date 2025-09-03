В Подмосковье запустили акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области проведет информационную онлайн-акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается ежегодно 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дату приурочили к трагедии, которая произошла в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, когда боевики захватили школу № 1 и взяли в заложники около 1,2 тыс. человек. В результате теракта погибли более 300 человека, 186 из которых — дети. В этот день вспоминают жертв всех терактов.

Сотрудники органов внутренних дел и члены общественных советов будут принимать участие в мероприятиях, направленных на противодействие идеологии терроризма и развитие гармоничных отношений в обществе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.

