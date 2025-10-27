В Подмосковье запустили еще шесть единиц тяжелого медицинского оборудования

В Подмосковье с начала года были запущены в работу 82 новых рентген-аппарата, 18 маммографов и 13 флюорографов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Среди новой техники — шесть единиц оборудования, которое начало работать в регионе в понедельник. Это два рентген-аппарата в Красногорской больнице, флюорограф и маммограф в Подольской больнице, а также по одному рентген-аппарату в Одинцовской и Пушкинской больницах. Техника пока работает в тестовом режиме.

Ранее об оснащении медучреждений региона новой техникой рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.