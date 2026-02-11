В Подмосковье запустили линию переработки крупногабаритных шин

В Подмосковье на предприятии в Дмитрове запустили линию переработки крупногабаритных шин. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, переработкой шин займется компания «Дмитровский завод РТИ», специализирующаяся на сборе и утилизации покрышек. На новой линии будут перерабатывать шины диаметром до 4,5 м.

В запуск новой линии вложили 200 млн рублей. Ее мощность составляет 100 тонн в час. Таким образом, компания сможет перерабатывать около 70 тыс. тонн ежегодно — это свыше 2 тыс. крупногабаритных шин.

Сейчас на предприятии работают более 300 жителей региона. В 2026 году здесь планируется запуск линии по переработке отходов.

