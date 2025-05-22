В Подмосковье запустили новую комплексную услугу по оформлению лесного участка в пользование

В Подмосковье на региональном портале госуслуг запустили новую комплексную услугу, в рамках которой можно оформить лесной участок в аренду без проведения аукциона, в постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услугой могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что лесные участки можно получить для ведения сельского хозяйства, заготовки древесины и не только. Для подачи заявления пользователям нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Услугу предоставляют бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.