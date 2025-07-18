В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для ветеранов труда
Новый онлайн-сервис для ветеранов труда запустили в Подмосковье
Фото: [unsplash.com]
В Подмосковье на региональном портале госуслуг запустили новый цифровой сервис, которые позволяет упростить процесс получения статуса «Ветеран труда». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Новый интеллектуальный сервис в рамках комплексной услуги „Ветеран труда“ проверяет наличие льготной категории и подсказывает, какие меры социальной поддержки доступны, но еще не назначены человеку», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
По ее словам, сервис также может находить ранее поданные заявления, которые еще рассматривает ведомство, чтобы избежать повторной подачи. Услуга размещена в разделе «Социальная поддержка» — «Документы, подтверждающие льготы».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.