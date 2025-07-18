В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для ветеранов труда

В Подмосковье на региональном портале госуслуг запустили новый цифровой сервис, которые позволяет упростить процесс получения статуса «Ветеран труда». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новый интеллектуальный сервис в рамках комплексной услуги „Ветеран труда“ проверяет наличие льготной категории и подсказывает, какие меры социальной поддержки доступны, но еще не назначены человеку», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, сервис также может находить ранее поданные заявления, которые еще рассматривает ведомство, чтобы избежать повторной подачи. Услуга размещена в разделе «Социальная поддержка» — «Документы, подтверждающие льготы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.