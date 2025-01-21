В Подмосковье запустили новый пилотный ИИ-проект

В Подмосковье на строительстве Многопрофильной клиники в Балашихе запустили пилотный проект «Цифровой бригадир», инновационной системой контроля строительных объектов с использованием технологий искусственного интеллекта дополнили АИС «Мониторинг бюджетного строительства». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИИ-технология позволяет контролировать ход выполнения работ и получать информацию о численности работников на стройплощадке ежечасно. В обновленной версии системы также реализован функционал сравнения плановых и фактических показателей по количеству работников», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

АИС «МБС» позволяет контролировать сроки и качество возведения объектов в регионе. В ней содержатся данные о местоположении стройплощадки, дорожная карта, отчеты по строительно-монтажным работам и не только. Ее разработкой занимается ИТ-компания «МАКСИМУМ», которое является подведомственным учреждением областного Мингосуправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.