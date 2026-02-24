В Подмосковье запустили новый распределительный центр на 2 тыс. тонн товаров в сутки

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили об открытии нового распределительного центра, рассчитанного на 2 тыс. тонн товаров в сутки.

«Сейчас мощности рассчитаны на обработку более 1 тыс. тонн товаров в сутки, а после выхода на проектную мощность этот показатель достигнет 2 тыс. тонн», - рассказал замглавы министерства Дмитрий Водяный.

Объект возвела в Богородском округе компания «Магнит» за 10 млрд рублей. Его площадь составляет почти 44 тыс. кв. м. В нем шесть специализированных зон. Здесь будут хранить и распределять продовольственные и непродовольственные товары для более чем 500 магазинов.

Центр взаимодействует с 640 поставщиками. В нем используются технологии мультипикинга, автоматические весовые комплексы и инфоскан.

Также было построено общежитие для работников на 200 мест. В комплексе уже трудятся 875 человек, 96% из которых – жители Подмосковья. К середине года планируется довести численность персонала до 1,1 тыс. человек.

