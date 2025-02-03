В Подмосковье запустили онлайн-сервис «Пересечение зон аэродромов»

В Подмосковье на региональном портале запустили новый сервис «Пересечение зон аэродромов», который позволит проверить, попадает ли участок в приаэродромную зону, в режиме онлайн и без авторизации на портале, для этого нужно будет знать только кадастровый номер. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Буквально за несколько секунд пользователь получит выписку с необходимой информацией, подписанную электронной цифровой подписью профильного ведомства, и сможет в дальнейшем скорректировать планы на участок в зависимости от указанных рекомендаций», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что пользователи смогут получить информацию только о тех участках, которые относятся к территории Подмосковья. В случае, если они находятся в границах зон аэродромов, информацию об этом отразят в выписке. Там же можно будет узнать, какой именно аэродром накладывает ограничения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.