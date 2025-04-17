В Подмосковье запустили первое в России производство замороженных заквасок

Холдинг «СОЮЗСНАБ» запустил на полную мощность первое в России импортозамещающее производство криогранулированных заквасочных культур в Красногорске, он стал третьим производителем в мире, который освоил эту технологию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Над реализацией высокотехнологичного проекта команда биотехнологов и инженеров компании „СОЮЗСНАБ“ работала в течение восьми лет. Новое производство замороженной закваски было запущено в начале этого года, а уже сейчас компании удалось вывести предприятие на полную мощность», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в реализацию проекта вложили почти в 0,5 млрд рублей, ежегодно на заквасках будут перерабатывать до 2 млн тонн молока. Зампред подчеркнула, что это откроет перспективы международной конкуренции.

Руководитель Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики ГК «СОЮЗСНАБ» Елена Русанова уточнила, что запуск производства даст отечественным предприятиям доступ к инновационному продукту для выпуска молочной продукции с улучшенными характеристиками. Среди них — увеличение срока хранения и улучшения вкусовых свойств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.