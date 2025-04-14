В Подмосковье запустили школу тим-лидеров «ВоркШопПРОф»

Подмосковные студенческие отряды запустили образовательную школу для будущих организаторов мероприятий «ВоркШопПРОф», ее участниками стали активисты российских студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В рамках программы „ВоркШопПРОф“ активисты освоили ключевые аспекты организации мероприятий: от разработки концепции и распределения ресурсов до управления логистикой и анализа результатов. Они изучили методы вовлечения аудитории, инструменты работы с рисками и способы адаптации к нестандартным ситуациям. Все это позволит им уверенно реализовывать проекты любого уровня сложности», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в конце апреля выпускники школы смогут принять участие в организации форума студенческих педагогических отрядов «Летняя Академия вожатых». В рамках однодневной программы в регионе прошли лекции, детальный разбор полного цикла подготовки мероприятий, воркшопы по креативной генерации идей и не только.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев добавил, что обучение поможет активистам «структурировать идеи, находить решения в сложных ситуациях и уверенно браться за проекты».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.