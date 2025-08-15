В Подмосковье запустили систему вознаграждений для волонтеров

В Подмосковье стартовал проект «Магазин поощрений». В его рамках волонтеры региона могут обменивать накопленные «добрые баллы» на подарки, рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Наши волонтеры посвящают свое свободное время добрым делам, оперативно приходят на помощь тем, кому она больше всего нужна — без выходных, в праздники, а порой и круглосуточно. Здорово, что появилась еще одна возможность отблагодарить наших ребят за их неравнодушие и включенность в жизнь Подмосковья!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Проект реализуется на платформе «Волонтеры Подмосковья». В магазине доступны мерч, сувениры, гаджеты, билеты на мероприятия. К примеру, сейчас можно обменять баллы на билет на Матч легенд в честь кубка Игоря Акинфеева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что за пять лет к движению «Волонтеры Подмосковья» присоединились свыше 56 тыс. человек.