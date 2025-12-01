В Подмосковье запустили «Сказочный маршрут» по паркам

АНО «МосОблПарк» запустило в своих социальных сетях новогоднюю игру-пазл «Сказочный маршрут» по паркам Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках нее в декабре каждый день будут появляться задания-рекомендации для семейного досуга. В конце месяца будет издана полная карта игры, собранная из фрагментов ежедневных публикаций, завершится «Сказочный маршрут» празднованием Нового года.

«Шаг за шагом передвигаясь по „игровому полю“ на протяжении декабря игроки будут „открывать“ новые ячейки, узнавать о необычных фестивалях, резиденциях Деда Мороза, достопримечательностях парков и способах устроить себе праздничное настроение даже в самый обычный будний день», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Напомним, что в этом сезоне в парках региона будут работать 60 резиденций и 116 почт Деда Мороза. Для жителей и гостей Подмосковья подготовят 10 общеобластных проектов, 50 уникальных мероприятий, 25 спортивных соревнований и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+