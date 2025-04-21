В Подмосковье запустили туры в рамках проекта «Больше, чем путешествие»

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в партнерстве с Движением Первых запустила специальные однодневные туры, которые позволят детям и подросткам отправиться по патриотическим маршрутам в 43 регионах России, их организовали в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Так, в день запуска в семи городах, включая — Красногорск, Владимир, Вологду, прошли торжественные мероприятия с участием представителей сообщества «Проводники смыслов. Экскурсоводы», волонтеров, активистов общественных организаций и не только. Первая группа детей из Подмосковья отправилась в однодневное путешествие по патриотическому маршруту «На подступах к столице».

«Благодаря проекту 80 наших подмосковных ребят отправятся по местам воинской славы, смогут глубже погрузиться в историю нашей страны и почтить память героев», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В первых заездах примут участие более 1,5 тыс. детей и подростков, в общей сложности число участников превысит 43 тыс. человек. Первые путешественники возложили цветы к Вечному огню на аллее Славы, посетили Красногорский филиал музея Победы, приняли участие в историко-познавательном квесте и не только. Их поприветствовала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Отметим, что партнером проекта выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.