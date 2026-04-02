В Подмосковье запустят новый завод по производству БАДов

В Подмосковье запустят новый завод по производству биологически активных добавок. Предприятие построят на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат», сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, резидент ОЭЗ — компания «Фаберлик Нэйчурал Лабс» — получила разрешение на строительство нового производственно-складского комплекса для выпуска пищевой продукции и БАДов.

Площадь комплекса составит не менее 8,5 тыс. кв. м. В его строительство вложат 985 млн рублей инвестиций. Возвести комплекс планируется к осени 2027 года.

