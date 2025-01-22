В Подмосковье запустят новый завод по производству косметики

В первом квартале 2025 года в подмосковном Протвино запустят первую очередь завода по производству косметической и гигиенической продукции, проект реализует компания «Аравия». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Земельный участок для строительства завода был предоставлен компании «Аравия» в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Инвестиции в реализацию первой очереди проекта уже составили 700 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, реализация проекта позволит компании расширить объем выпускаемой продукции и наладить выпуск активов для косметической продукции. Ежегодно здесь будут производить до 35 млн единиц товаров. После ввода в эксплуатацию всего комплекса в регионе создадут около 200 новых рабочих мест.

Директор компании «Аравия» Олег Востриков уточнил, что весь комплекс введут в эксплуатацию в течение двух лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.