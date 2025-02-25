В Подмосковье запустят производство оборудования для строительства и обслуживания скважин

Компания «Девар Петро», резидент индустриального парка «Соболиха», в марте 2025 года откроет в Балашихе производственную площадку, где будут выпускать оборудование для строительства и эксплуатации нефтегазовых скважин, ей уже выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках проекта развития импортозамещения компания «Девар Петро» приобрела земельный участок площадью 5 тыс. кв. м в индустриальном парке «Соболиха». Инвестиции в проект составили более 150 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на начальном этапе здесь создадут 15 новых рабочих мест. Компания будет выпускать и обслуживать внутрискважинное оборудование, бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы и не только, заказчиками являются дочерние предприятия «Газпром», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ» и другие. Напомним, что подобрать участок для реализации проекта в регионе можно на областной инвестиционной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.