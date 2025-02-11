В Подмосковье запустят производство витражных систем и окон

Компания «Перспектива» построит производственно-складской комплекс по изготовлению алюминиевых и ПВХ витражных систем и окон в городском округе Бронницы, в импортозамещающий проект вложат около 94 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В результате будет создано 30 рабочих мест. Планируемый ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса — IV квартал 2027 года. Ожидается, что после достижения полной мощности объем производства систем и окон составит 13,8 тыс. кв. м. ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации проекта инвестору предоставили земельный участок в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов уточнил, что на нем построят производственное здание площадью более 1 тыс. кв. м и склад временного хранения открытого типа.

Напомним, что подобрать участок для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.