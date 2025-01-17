В Подмосковье заработал еще один цифровой маммограф

В Яхромском поликлиническом отделении Дмитровской больницы ввели в работу новый цифровой маммограф, его закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Цифровой аппарат позволяет получать более детальное и качественное изображение, что повысит качество диагностики и точность проводимых исследований», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку медтехники направили более 20,8 млн рублей. Пациенты будут проходить обследование на маммографе по направлению врача. Записаться на прием можно региональном портале Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.