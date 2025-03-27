В Подмосковье заработали четыре Центра репродуктивного здоровья семьи, они открылись в Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском и Московском областном перинатальных центрах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы внедряем в Подмосковье сеть Центров репродуктивного здоровья семьи, которые специализируются на оказании всей необходимой помощи семейным парам, планирующим пополнение в семье. В комфортных условиях здесь оказывается весь спектр медицинской помощи от диагностики и профилактики заболеваний до лечения и сопровождения беременности», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, до конца 2025 года в регионе откроют еще четыре таких центра. В них будут работать акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи, урологи, психологи и другие специалисты. Супружеским парам, которые планируют беременность, будет доступен комплексный прием.

В ведомстве уточнили, что наблюдение и лечение в центрах осуществляется бесплатно, по полису ОМС, записаться можно на приеме у лечащего врача или по номеру контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.