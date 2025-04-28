В Подмосковье зарегистрировали новые препараты для лечения онкологии и диабета
Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал новые препараты от рака и диабета
Фото: [Медиасток.рф]
Одна из подмосковных компаний зарегистрировала два новых препарата для лечения онкологических заболеваний и диабета. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Регистрационное удостоверение на лекарства получила компания «ПСК Фарма», которая входит в число резидентов ОЭЗ «Дубна». Оба препарата включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Так, «Кальция фолинат ПСК» применяется для снижения токсичности противоопухолевой терапии у взрослых и маленьких пациентов. «Ситаглиптин ПСК» показан взрослым пациентам с сахарным диабетом второго типа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил в области новое предприятие. Это кабельный завод ООО «Белтелекабель». Объект построили в Воскресенске.