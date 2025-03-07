В Подмосковье зарегистрировали новый препарат для лечения тяжелых заболеваний легких

Российская фармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новый препарат для лечения тяжелых хронических болезней легких, действующим веществом в нем выступает Пирфенидон. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Пирфенидон» поможет пациентам с идиопатическим легочным фиброзом. Он будет уменьшать воспаление и процесс рубцевания легочной ткани, что поможет увеличить продолжительность жизни больных. Его будут выпускать в форме таблеток в различных дозировках.

«Перфинидон ПСК» будет выпускаться нашей компанией внутри страны на собственном заводе в Московской области для обеспечения его доступности в том объеме, который требуется отечественной системе здравоохранения», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.