В Подмосковье завели уголовные дела по факту издевательств над постояльцами двух реабилитационных центров
Фото: [Прокуратура МО]
В Подмосковье прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовных дел по факту насилия и издевательств над постояльцами двух реабилитационных центров в Егорьевске и Видном. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
Так, в центре реабилитации «СеРЦА» в Малом Видном сотрудники незаконно удерживали постояльцев, систематически применяли насилие по отношению к ним, не позволяли им свободно передвигаться, не давали еду и питье.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Были задержаны четыре работника учреждения, в том числе генеральный и финансовый директора.
В реабилитационном центре АНО «Неугасимая надежда» в Семеновской было выявлено аналогичное преступление. Здесь также возбудили уголовное дело. Фигуранты — четыре сотрудника.
В ближайшее время будет решен вопрос о заключении злоумышленников под стражу.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Солнечногорске новое здание городской прокуратуры.