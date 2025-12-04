В Подмосковье завели уголовные дела по факту издевательств над постояльцами двух реабилитационных центров

В Подмосковье прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовных дел по факту насилия и издевательств над постояльцами двух реабилитационных центров в Егорьевске и Видном. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Так, в центре реабилитации «СеРЦА» в Малом Видном сотрудники незаконно удерживали постояльцев, систематически применяли насилие по отношению к ним, не позволяли им свободно передвигаться, не давали еду и питье.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Были задержаны четыре работника учреждения, в том числе генеральный и финансовый директора.

В реабилитационном центре АНО «Неугасимая надежда» в Семеновской было выявлено аналогичное преступление. Здесь также возбудили уголовное дело. Фигуранты — четыре сотрудника.

В ближайшее время будет решен вопрос о заключении злоумышленников под стражу.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Солнечногорске новое здание городской прокуратуры.